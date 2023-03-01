Son seçim anketi sonuçları doğru mu? Az farkla önde çıktı

Şubat ayına ilişkin son seçim anket sonucu İstanbul Ekonomi Araştırma şirketinden geldi. Son seçim anketi sonuçlarına göre, çok az farkla Millet İttifakı önde çıktı.Abone ol
İstanbul Ekonomi Araştırma şubat ayına ilişkin son seçim anketi sonucu paylaşıldı.
Son seçim anket sonucu 16-20 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye genelinde 2000 kişi ile elde edildi.
Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan Cumhur İttifakı’nın oy oranı %32,3 olarak çıktı.
Kararsızlar dağıtılınca Cumhur İttifakı’nın oy oranı %40,5 çıkıyor.
Son anket sonuçlarında göre, Millet İttifakı’nın oy oranı kararsızlar dağıtılmadan 31,41
Kararsız seçmenin oyu dağıtıldığında bu oy oranı %41,7olarak çıkıyor.