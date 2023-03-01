Meksikalı ekibin tercümanı Cumhuriyet'in 'Başımıza silah dayadılar' haberini yalanladı

Cumhuriyet Gazetesi'nin Meksikalı arama kurtarma gönüllülerinin Türkiye'de güvenlik sorunu yaşadığı ve ekipmanlarının çalındığı yönünde servis ettiği haberine ekibin tercümanından cevap geldi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından pek çok ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri, çalışmalara destek oldu. Enkazlarda kurtarma çalışmaları yapanlar arasında Meksika'dan gelen gönüllüler de vardı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir haberde, kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin, güvenlik sorunları yaşadıkları, ekipmanlarının çalındığı ve başlarına silah dayandığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'in haberinde, Meksikalı ekibin başında olduğunu öne süren Aydemir Taşova'nın açıklamalarına yer verildi. 8 yıldır Meksika’da yaşadığını ve Türk kökenli olduğun söyleyen Taşova, AFAD'ın kurtarma ekiplerine çadır vermediğini, ekipmanlarının kaybolduğunu ve enkaz başında aşiret olduğunu söyleyen bir grubun başlarına silah dayadığını iddia etti.

Ekibin tercümanı iddialara cevap verdi

Cumhuriyet'in Taşova'nın görüşlerine yer verdiği haberine Meksikalı ekibin tercümanından cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ekibin tercümanı, Cumhuriyet'in haberinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "Bu kişinin bir ekibin lideri olduğu da yalan, eğitmen olduğu da yalan." dedi.

"Bu kişinin ekibin lideri olduğu ve eğitmen olduğu yalan"

Meksikalı arama kurtarma ekibinin tercümanı şu açıklamalarda bulundu:

Bir haber güvenilir bir gazetede yayınlanınca maalesef direkt doğru olmuyor. 2 gündür herkes bana yazıyor, Meksikalı ekipin ekipmanlarının çalınması doğru mu diye. Üzgünüm, haberi yapan gazeteciler bile bu şahıs tarafından kandırılmış. Ben kim miyim? Meksikalı ekibin tercümanı.

Bu kişinin bir ekibin lideri olduğu da yalan, eğitmen olduğu da yalan. İspanyolca bile bilmeyen biri nasıl tamamı yalnızca İspanyolca konuşan bir ekibin lideri olabilir? Röportajında ekip ekip diye söz ettiği ekipten bir kişi bile bu şahsın kim olduğunu bilmiyordu.

"Ekibin lideri Pola Moffitt’tir"

Röportajında “Ekibimle havalimanına geldik, ekibimle şuraya gittik…” dediği ekip Topos Adrenalina Estrella’nın bu kişi ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bu ekibin lideri kadın bir arama kurtarma gurusu olan Pola Moffitt’tir.

Şahsın Hatay’da kaldığı süre içinde üzerinde Topos Azteca adlı başka bir ekibin üniforması bulunmaktadır ve bu ekip olay yerine şahsın kendisinden en az 4,5 gün sonra intikal etmiştir.

Kendisi gittiği her yerde ben şu ekibin lideriyim ben bu ekibin lideriyim diye gezmekte ve iyi niyetli genç gönüllüleri etrafına toplayıp enkazlara gitmektedir.

"Meksika kaynaklarında hiçbir kaydı yok"

Üşenmeyip adını sanını özellikle Meksika kaynaklarında ararsanız hiçbir kaydı olmadığını görürsünüz. Eşinin Meksikalı olduğu iddia edilen bu şahsın eşi de Meksika’da yaşayan bir Türk’tür ve kendisi bizzat bana Instagramdan ulaşmış ve eşinden haber alamadığını söylemiştir.

Başından beri asla güvenmediğim bu kişi ile bizzat tartışmam olmuş ve kendisinin her hareketinden şüphe duymuşumdur. Tek amacı bir çeşit kahraman olmak olan bu kişiye daha elzem dertlerimizin olduğu bir zamanda prim vermeyiniz.

Kendisinin kaos durumunda fayda sağlamaya çalışan birinden fazlası olduğunu düşünmüyorum açıkcası.