"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Optimar son anket sonuçlarını açıkladı, sürpriz isim
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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak ediliyor. Pek çok isim konuşuluyor. OPTİMAR Araştırma Şirketi, Türkiye genelini temsilen 26 ilde konuyla ilgili anket yaptı. Sonuçlar oldukça ilginç...
OPTİMAR Araştırma 26 ilde bir çalışma yaptı ve ankette katılımcılara "Sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu.
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OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir sosyal medya hesabından anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre ilk sırada Mansur Yavaş yer aldı. İşte anket sonuçları:
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Mansur Yavaş % 32,7 ile ankette birinci sırada yer aldı.
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Ekrem İmamoğlu yüzde 22,2 ile ikinci sırada yer aldı.
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