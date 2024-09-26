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"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Optimar son anket sonuçlarını açıkladı, sürpriz isim

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"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Optimar son anket sonuçlarını açıkladı, sürpriz isim

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak ediliyor. Pek çok isim konuşuluyor. OPTİMAR Araştırma Şirketi, Türkiye genelini temsilen 26 ilde konuyla ilgili anket yaptı. Sonuçlar oldukça ilginç...

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Optimar son anket sonuçlarını açıkladı, sürpriz isim

OPTİMAR Araştırma 26 ilde bir çalışma yaptı ve ankette katılımcılara "Sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu.

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"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Optimar son anket sonuçlarını açıkladı, sürpriz isim

OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir sosyal medya hesabından anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre ilk sırada Mansur Yavaş yer aldı.  İşte anket sonuçları:

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"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Optimar son anket sonuçlarını açıkladı, sürpriz isim

Mansur Yavaş % 32,7 ile ankette birinci sırada yer aldı.

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"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Optimar son anket sonuçlarını açıkladı, sürpriz isim

Ekrem İmamoğlu yüzde 22,2 ile ikinci sırada yer aldı.

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