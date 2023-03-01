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Depremde ölen milletvekili Yakup Taş AK Parti grubunda böyle anıldı

Depremde ölen milletvekili Yakup Taş AK Parti grubunda böyle anıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Adıyaman'da AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da 27 akrabası ile birlikte hayatını kaybetmişti. Bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda Yakup Taş'ın koltuğuna fotoğrafı konuldu.

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve 27 akrabası hayatını kaybetmişti. Bugün AK Parti Grup Toplantısı öncesi çekilen bir görüntüde, depremde yaşamını yitiren milletvekili Yakup Taş'ın unutulmadığı görüldü.

AK Parti Grup Toplantısı'nda, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın oturduğu koltukta fotoğrafı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Depremde hayatını yitiren, yakınlarını kaybeden, yaralanan her bir insanımızın kalbimizde ayrı bir yeri var. Arkadaşlarımızdan da bu depremde vefat edenler oldu.

Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş, eşi, torunları, kardeşi, yeğenleri ve onların ailelerinden oluşan 23 yakınıyla birlikte yıkılan binanın altında hayatını kaybettiler. Allah rahmet etsin." ifadelerini kullandı.

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