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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, G20 marjında Yeni Delhi’de Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştüğünü belirterek, "Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

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