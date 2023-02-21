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Malatya'da depremde hasar gören bina buz dağına dönüştü görenler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Malatya'da depremde hasar gören bina buz dağına dönüştü görenler şaşkına döndü

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından akşam itibarıyla soğuk havanın etkili olduğu Malatya’da hasarlı bir binada oluşan dev buz sarkıtlar şaşırttı.

Malatya'da depremde hasar gören bina buz dağına dönüştü görenler şaşkına döndü

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Malatya’da gece yarısı soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

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Malatya'da depremde hasar gören bina buz dağına dönüştü görenler şaşkına döndü

Bu çerçevede hasarlı binaların önünde yaya geçişi kapatılırken, Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir bina da deprem sonrasında 4’üncü katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu.

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Malatya'da depremde hasar gören bina buz dağına dönüştü görenler şaşkına döndü

Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu, “İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı bu şekilde buz kitlesi oluştu” dedi.

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Malatya'da depremde hasar gören bina buz dağına dönüştü görenler şaşkına döndü
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