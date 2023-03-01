Pes! "Asker gelmeyince..." Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın skandal paylaşımı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depremi ile ilgili sosyal medya hesabından skandal paylaşımı sonrasında gözaltına alınmıştı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube hesabından konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından, devlet bölgeye zamanında gitti mi, gitmedi mi tartışmaları hala sürüyor. Hemen hemen her görüntüde devletin tüm imkânlarıyla bölgede olduğu görülmesine rağmen birçok kişi bunun aksini iddia ediyordu.

Özellikle bu depremlerin ardından herkesin daha çok ön plana çıkardığı deprem uzmanları ise yaptığı her açıklama ile dikkat çekerken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, skandal bir paylaşımda bulundu. Ahmet Ercan, deprem bölgesine ilk 2 gün asker gelmemesi sebebinde korunmasız kadınların tecavüze uğradığını söyledi. Ahmet Ercan bu paylaşımın ardından gözaltına alındı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Ahmet Şimşirgil ile birlikte gündemi değerlendiriyor.