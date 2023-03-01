EYT yasalaşınca Çanakkale'de 3 yıl önce kurdukları derneği kapattılar

Çanakkale'de, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifi 395 oy ile kabul edilerek yasalaşmasının ardından Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği, fesih ve tasfiye işlemlerini tamamlayarak, fesih edildi.

Abone ol

TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 milletvekilin tamamının oyuyla kabul edildi ve yasalaştı.

Kanunun yasalaşmasıyla ardından Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği üyeleri tarafından Çanakkale Belediyesi Çalışanları Sosyal Tesisi Ercan Adsız Salonu'nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını okuyan Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çağlayan, derneğin fesih ve tasfiye işlemlerini tamamlayarak, fesih edildiğini söyledi.

Kendilerinin 8.9.1999 tarihinde 4447 sayılı yasanın evrensel hukuk kurallarına da aykırı bir şekilde geriye alehte işletilmesiyle, büyük bir haksızlık ve mağduriyet yaşayan, emeklilik hakları 2 ile 17 yıl arasında ötelenen hak sahipleri olarak, yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil diyerek, 16 Temmuz 2019 tarihinde Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneğini kurduklarını ifade eden Çağlayan, "Bu tarihten itibaren tüm zorluklara, haksız itham ve algılara rağmen, büyük bir inançla azimle ve kararlılıkla haklarımızın iadesi için mücadele ettik. EYT yasasının yeni düzenlemesiyle hak sahiplerine hakları kısmen de olsa iade edilmiştir. Böylece derneğimizin de tüzüğü gereği kuruluş amacı hasıl olmuş, bu konuda genel kurulumuzun oy birliği ile almış olduğu karar neticesinde, Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Fesih ve tasfiye işlemlerini tamamlamış ve fesih edilmiştir. Bu başarının da ayrıca haklı gururu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

"Başardık ve derneğimizi fesh ettik"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Çağlayan, "Devletimize Her zaman güvendik güveniyoruz.İstendiğinde yaklaşık 24 yıllık bir mağduriyeti nasıl sonlandırıp, hakların hak sahibine iade edildiğini, ayrıca büyük ,güçlü bir sosyal devlet olduğumuzu bir kez daha görmüş durumdayız. Yasanın meclise gelme ve onaylanma sürecinde emeği geçen, başta sesimiz olan siz basın mensuplarımıza, sendikalara,özellikle her zaman yaptığı çalıştay ve etkinliklerle yanımızda olup sesimizi duyurmamıza vesile olan muhalefet partilerine, Millet İttifakı partilerine, Genel Başkanlara, milletvekillerine, iktidarda olan Cumhur İttifakı bileşenlerine ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde daha önce ifade ettiğimiz ve söz verdiğimiz gibi bu yasayı geçte olsa çıkartan gazi meclisimize ,muhalefetiyle iktidarıyla tüm vekillerimize teşekkür ediyoruz. Bizler Çanakkaleli Eytliler olarak sesimizi daha gür duyurmak ve haklarımızın iadesi için dernek kurduk, tarihe geçen bir mücadele örneği verdik. Başardık ve derneğimizi fesh ettik" diye konuştu.