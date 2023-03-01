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Depremde tutuklanan Nurdağı Belediye Başkanı'nın erine yeni isim seçildi! Yine AK Parti'den...

Depremde tutuklanan Nurdağı Belediye Başkanı'nın erine yeni isim seçildi! Yine AK Parti'den...

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından tutuklanarak cezaevine konulan Gaziantep'in Nurdağı İlçe Belediye Başkanı AK Partili Ökkeş Kavak'ın yerine yeni Belediye Başkanı seçildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, müteahhitliğini yaptığı yıkılan iki binayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı. Kavak'ın yerine Belediye Başkan Vekilliği'ne Yakup Bahar seçildi. Nurdağı Belediye Başkanvekilliği görevine AK Partili Meclis Üyesi Yakup Bahar seçildi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Twitter hesabından, "AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcımız, MKYK Üyemiz Sn Mücahit Yanılmaz ile birlikte Nurdağı Belediye Başkan Vekilliği seçimlerine katıldık. Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Sn Yakup Bahar'a görevinde başarılar diliyorum" paylaşımını yaptı. 

Nurdağı Belediye Başkanı neden tutuklandı?

Kahramanmaraş merkezli  depremlerde Nurdağı'nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, perşembe günü Mersin'de yakalandıktan sonra tutuklandı.

Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kavak, müteahhitliğini yaptığı yıkılan iki binayla ilgili gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Kavak, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

Çöken binaların müteahhidi olan Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Kavak'ın, ilk ifadesinde; deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını, ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi.

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