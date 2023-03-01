Kulis haber! İYİ Parti, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e milletvekili adaylığı teklif etti

ÜLKÜ Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Suikastin 61. gününde TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, "And olsun, şart olsun ki Sinan Ateş’i unutmayacağız, unutturmayacağız" çıkışı yapmıştı. İYİ Parti'nin Sinan Ateş'in eşi Ayşe Çiçek'e milletvekili adaylığı teklif ettiği iddia edildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastinin 61. günü olan bugün partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda "Kuklalar tutuklandı, kuklacılar serbest. Maşalar tutuklandı, maşayı tutanlar serbest. Tetikçiler tutuklandı, azmettirenler serbest" demiş ve "And olsun, şart olsun ki Sinan Ateş’i unutmayacağız, unutturmayacağız" diye eklemişti. Kulislere flaş bir iddia düştü.

Bizzat Meral Akşener teklif etti!

İYİ Parti'nin Sinan Ateş cinayeti konusunda tutumu, MHP'nin mevcut yönetimine muhalif Ülkücüler için de belirleyici olacağı belirtilirken, Meral Akşener'in, Sinan Ateş'in öğretmen eşi Ayşe Ateş'e milletvekilliği teklif ettiği iddia edildi. Akşener, geçtiğimiz günlerde gizlice Ateş ailesini ziyaret etmişti. Ayşe Ateş, cinayetin ardından yaptığı "Beni öldürmediğinize pişman olacaksınız" sözleriyle dikkat çekmişti.

Ayşe Ateş 'şimdilik' kabul etmedi

T24'ten Canan Yıldız'ın haberine göre, Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayetindeki adalet arayan pozisyonunu korumak istemiş ve vekillik teklifine sıcak bakmamış. Seçime kadar bu fikrinde bir değişiklik olabileceği belirtilirken, İYİ Parti'nin Ayşe Ateş olmaması durumunda Ateş soyismi taşıyan başka bir kişiyi milletvekili aday listesine koyacağı ifade ediliyor.