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Bayrampaşa'da korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayrampaşa'da korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Bayrampaşa'dan son gelen haber kan dondurdu. 15 yaşındaki çocuk, parkta kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 13 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

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İddialara göre, arkadaş olan iki çocuk parkta şakalaşmaya başladı. Şakalaşma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Ö.F.D., 13 yaşındaki H.B.’yi kavga ederken yere yatırdı. Bunun üzerine sinirlenen H.B., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Ö.F.D.’ye doğru salladı. Ö.F.D. göğsüne isabet eden bıçak yarasıyla bir anda yere yığıldı. Şüpheli H.B. ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

 Ö.F.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi H.B. ise bıçakladığı arkadaşının durumunu öğrenmeye geldiği hastanede polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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