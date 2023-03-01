İstanbullu merak ediyordu 1.5 milyon konut nereye yapılacak?

Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul'da da önlemler alınmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 1.5 milyon konutun Anadolu ve Avrupa yakasında belirlenen rezerv alanlara taşınacağını duyurmuştu. Peki bu 1.5 milyon konut nerelere kurulacak? Ev fiyatları düşecek mi artacak mı?

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İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri! 1999'daki Marmara depremi sonrası fayların yeniden hareketlendiği İstanbul'da özellikle sahil şeritlerini etkileyecek bir depremin olacağı ifade ediliyor. Uzmanların bu yorumu sonrası tedbirler alınmaya başlandı. İstanbul'da deprem konusunda riskli olan 1.5 milyon konut rezerv alanlara taşınacak.

İstanbul il içi göç başladı

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, 'Deprem bölgesinden gelen depremzedeler İstanbul'u tercih etmiyor. İstanbul içinde de iç göç başladı. İstanbul'da beklenen deprem nedeniyle İstanbul'dan Trakya bölgesine gidenler bir akım oluşturdu. Çatalca, Tekirdağ, Keşan bölgesine büyük bir ilgi var. Arsa ve müstakil evlere talep var' ifadelerini kullandı.

Evini satmak isteyenler çoğaldı

Sözlerine devam eden Aşa; 'İstanbul'un eski yerleşim yerlerinde evini satmak isteyenler fazlalaştı. Psikolojik bir durum söz konusu, birkaç ay sonra fiyatlar da oluşacak. İstenmeyen, talep olmayan bölgede fiyat düşecek, daha güvenli olan yeni binaların olduğu yerlerde de talep artacağı için fiyatların da artmasını bekliyoruz' dedi.

İstanbul'un kuzeyinin daha sağlam zemin var

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, İstanbul'un Kuzey'e taşınmasının aslında çok yeni bir şey olmadığını bunun on senedir konuşulduğunu son deprem sonrası bunun daha da ön plana çıktığını belirtirken İstanbul'un kuzeyinin daha sağlam zeminde, kayalıklardan oluştuğunu ve yeni bina stoğunun yüksek olduğunu aktardı.

Bahçeli nizam inşaatlarının olduğu bir bölge

'Son 10 senede o bölgelerde yeni ilçeler, yeni semtler oluştu. Yeni bina stoku çok. Bahçeli nizam inşaatlarının olduğu bir bölge. Anadolu yakasında da bu tip semtler var, Avrupa yakasında özellikle İstanbul'un kuzeyi oldukça ön plana çıktı.'