BIST 5.311
DOLAR 18,89
EURO 20,15
ALTIN 1.117,86
HABER /  GÜNCEL

Yasak olmasına rağmen elektroşokla balık avladılar!

Yasak olmasına rağmen elektroşokla balık avladılar!

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, gölde yasak olmasına rağmen elektroşokla balık avı yaptığı iddia edilen 2 kişiye toplam 488 bin 630 liralık cezai işlem uygulandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, gölde yasa dışı avlanma yapıldığı duyumları üzerine harekete geçti.

Müşterek çalışma başlatan ve Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesinde gece yarısı göl kenarına gelen ekipler, sazlıklar arasından limana gelmesi beklenen filika içerisinde yaptığı aramada elektroşokla avlandığı belirlenen çok miktarda balık ve malzemeler ele geçirdi.

Ekipler, bir filika ile göl sularına elektrik verilerek avlandığı tespit edilen toplam 120 kilo sazan balığı ile avda kullanılan elektroşok cihazı, akü ve bağlantı kabloları ile su yüzeyine vuran balıkları toplamaya yarayan bir kepçeye el koydu.

Elektroşokla balık avı yaptığı tespit edilen 2 kişiye çevre kanununa muhalefetten kişi başı 244 bin 315 lira olmak üzere toplamda 488 bin 630 liralık ceza uygulandı. Yasa dışı balık avı yapan 2 kişinin balıkçılık izin belgesinin de bulunmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 147 kişi gözaltına alındı
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 147 kişi gözaltına alındı
Depremzedenin bileziklerini çalıp sattı! Eski uzman çavuş tutuklandı
Depremzedenin bileziklerini çalıp sattı! Eski uzman çavuş tutuklandı
Peru’da eski kuryenin çantasından 700 yıllık mumya çıktı
Peru’da eski kuryenin çantasından 700 yıllık mumya çıktı
Sağlık bakanı Fahrettin koca o video için özür diledi! Dikkat edemedim, hoş görün...
Sağlık bakanı Fahrettin koca o video için özür diledi! Dikkat edemedim, hoş görün...
Derya Yanık paylaştı: Tutar 1,60 milyar TL’ye ulaştı
Derya Yanık paylaştı: Tutar 1,60 milyar TL’ye ulaştı
Hatay'da depremde anne ve babasını kaybeden diş hekimi hastaların yardımına koştu
Hatay'da depremde anne ve babasını kaybeden diş hekimi hastaların yardımına koştu
Devlet Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarlamıştı MHP yanlış anlaşıldı dedi açıklama yaptı
Devlet Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarlamıştı MHP yanlış anlaşıldı dedi açıklama yaptı
470 yıl bütün depremlere dayandı Hatay'daki tarihi taş yapılar depreme dayanıklı çıktı
470 yıl bütün depremlere dayandı Hatay'daki tarihi taş yapılar depreme dayanıklı çıktı
5 bin depremzede yavru vatan Kıbrıs'ta ağırlanıyor KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuştu
5 bin depremzede yavru vatan Kıbrıs'ta ağırlanıyor KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuştu
İstanbullu merak ediyordu 1.5 milyon konut nereye yapılacak?
İstanbullu merak ediyordu 1.5 milyon konut nereye yapılacak?
Deprem bölgesinden çocuk mu kaçırıldı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Deprem bölgesinden çocuk mu kaçırıldı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Veriler açıklandı: Kartla yapılan kamu-vergi ödemeleri katlandı!
Veriler açıklandı: Kartla yapılan kamu-vergi ödemeleri katlandı!