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Sağlık bakanı Fahrettin koca o video için özür diledi! Dikkat edemedim, hoş görün...

Sağlık bakanı Fahrettin koca o video için özür diledi! Dikkat edemedim, hoş görün...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından deprem bölgesinde, çalışmaların gösterildiği video yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada tepki gösterilen video için Bakan Koca özür diledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bini aşkın vatandaş yaşamını yitirmiş, yüz binlerce vatandaş yaralanmıştı. Depremzedelerin çadır sorunu yaşadığı günlerde bölgeye giden Sağlık Bakanı Koca, kişisel Twitter hesabından kendisinin ön planda olduğu sağlık çalışanlarıyla ilgili bir video hazırlatıp paylaştı. o videoya tepki yağdı. 

"1 dakika 53 saniye için özür dilerim"

O tepkilerin ardından Fahrettin Koca'dan özür paylaşımı geldi. Koca şöyle dedi: "1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün."

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