Mansur Yavaş'a 'masa altından' uyarı geldi: Hayal görme!

6'lı masanın gizli ortağı HDP, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı. HDP'li Hasip Kaplan, Mansur Yavaş'ı hedef alarak "Hayal görme" mesajı yolladı.

Abone ol

6Şubat depremleri öncesine dönen 6+1 partili Millet İttifakı paydaşları, birbirleri arasındaki sözlü sataşmalara devam ediyor. Seçimlerin ertelenmeyerek 14 Mayıs’ta gerçekleştirileceği netlik kazanırken, hala aday belirleyemeyen 6’lı masa partilerinde kavga tekrar başladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP kurmaylarına yönelik ağır sözlerinin ardından tansiyonun yükseldiği Millet İttifakı’nda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üst üste iki partinin canlı yayınında boy göstererek tartışmaları alevlendirdi. Katıldığı yayında adaylık sorusuna verdiği cevapta, “Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir” diyen CHP’li Yavaş, bu konuda arzulu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık ısrarını yok saydığı yönünde eleştirilen Mansur Yavaş’a HDP saflarından sert karşılık geldi.

‘Had bildirme’ mesajı

Yerel seçimde HDP’nin desteğiyle seçimi kazanan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı hayaline set çeken de HDP oldu. HDP’li Hasip Kaplan, Yavaş’ın “Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir” sözüne tepki gösterdi.

23. Dönem Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Mansur Yavaş hayal görmesin. Kürtler haddini bildirir” dedi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kazanacak aday" argümanına tepki göstermişti.