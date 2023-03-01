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Kahramanmaraş'ta fay hattının başlangıç noktası

Kahramanmaraş'ta fay hattının başlangıç noktası

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşan dev yarıklar görenleri korkuttu.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı tahribat onarılıyor.

Ancak bir yandan da depremlerin doğaya verdiği zarar da her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor.

Görenleri endişelendirdi

Özellikle ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında Kuşkayası ile Karagöz mahalleri arasındaki arazideki görüntü, görenleri endişelendirdi.

Kırsal bölgedeki arazide, hem devasa bir göçük oluştu hem de derin yarıklar ortaya çıktı.

"Fay hattının başlangıç noktasındayız"

Bölgedeki Karagöz Mahallesi Muhtarı Bedri Arslaner, "6 Şubat'taki asrın felaketinin fay hattının başlangıç noktasındayız. Karagöz Mahallesi'nin sınırlarının içerisinde Afşin'imizi bu hale getirdi. Ülkemize ve milletimize çok çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

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