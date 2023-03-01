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İlber Ortaylı'nın 'Bizim Celal'den daha iyi' dediği Naci Görür'den yanıt

İlber Ortaylı'nın 'Bizim Celal'den daha iyi' dediği Naci Görür'den yanıt

Tarihçi İlber Ortaylı'nın dün katıldığı programın sonunda canlı yayında olduğunu unutarak yer bilimci Naci Görür'ün Celal Şengör'den daha iyi olduğunu söylemişti. Onore olduğunu belirten Görür, "Ancak Celal Şengör'ün şöhret ve konumu hayallerimizi süsleyen bir konudur" dedi.

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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından birçok televizyon kanalında canlı yayında, deprem üzerine tartışmalar yaşandı.

Beklenen Marmara depremi ve buna karşı alınabilecek önlemler dahil, binaların depreme nasıl dayanıklı hale getirilebileceğine dair hatırlatmalar yapıldı. Tarihçi İlber Ortaylı da dün akşam tv100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. 

Deprem ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ortaylı, programın sonunda canlı yayında olduğunu unutarak yer bilimci Naci Görür için "O bilmişti bu depremi. Biliyor ya herif. Bizim Celal'den daha iyi" demişti. 

Sosyal medyada çokça konuşulan konu hakkında Naci Görür'den yanıt geldi. 

"Celal Şengör ile kıyaslanmak beni ayrıca onore etti"

Celal Şengör ile kıyaslanmanın kendisini çok onore ettiğini belirten Görür "Ancak, Celal’in ulusal ve uluslararası şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur" ifadeleriyle nezaketini gösterdi.

"Ancak Celal'in şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, dün TV100’de Candaş Tolga’nın programının kapanışında sayın İlber Ortaylı hocamın hakkımda söylediği güzel sözler için teşekkür ederim. Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör’le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti. Ancak, Celal’in ulusal ve uluslararası şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur. Sevgiyle

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