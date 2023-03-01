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Doğu Perinçek'ten Tayyip Erdoğan'a müthiş teklif

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önerdiği yeni hükümet mimarisi ile ilgili İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek CHP ve İYİ Parti'nin, FETÖ'cü generalleri ve memurları hapisten çıkartarak devlet mevzilerine koyacağını söylemesinin tam bir kaos vaadi olduğunu söylerken, bu kaos ortamını bozacak tek yöntemi söyledi ve bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif sundu: yeni bir hükümet mimarisi...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yaşananları ve gündemi canlı yayında değerlendiriyor.

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