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Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun bir savaşa karşı ülkeyi savunabilecek güçte olmadığını açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Almanya'yı askeri alanda bazı atılımlar yapmaya zorlamıştı. Ancak Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Pistorius, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) meclis grubu toplantısında konuştu.

Bakan Pistorius, Alman ordusunun (Bundeswehr) vahşi bir savaşa karşı ülkeyi savunulabilecek güçte olmadığını ifade etti.

"Rusya ordusu gibi bir saldırgana karşı savunma gücüne sahip bir silahlı kuvvetimiz yok"

Pistorius, “Almanya'yı veya müttefiklerini Rusya ordusu gibi bir saldırgana karşı savunma gücüne sahip bir silahlı kuvvetimiz yok." dedi.

"Geçmişte Almanya olarak NATO'daki yükümlülüklerimizi yerine getirmedik"

Almanya’nın Gayri Safi Milli Hasıla’sının (GSMH) yüzde 2’sinin savunmaya ayrılması hedefine halen ulaşamadığını belirten Pistorius, "Geçmişte Almanya olarak NATO’daki yükümlülüklerimizi yerine getirmedik. Bundan sonra ülke olarak gerekli katkıları vermeliyiz.” diye konuştu.

"Almanya olarak caydırıcılığın mümkün olan en kısa sürede yeniden işlemesini sağlamalıyız"

Bakan Pistorius, “İşgalden ve vahşetten çekinmeyen otokratlara karşı zamanında caydırıcılık gösteremezseniz teslim olmak zorunda kalırsınız. Polonya'da veya başka bir yerde yaşayan insanların güvenliğinden sorumluysanız sözleşmelerden doğan yükümlülükleri de yerine getirilmelisiniz. Almanya olarak caydırıcılığın mümkün olan en kısa sürede yeniden işlemesini sağlamalıyız. Bundeswehr'in acilen silahlara, büyük teçhizata, cephaneye ve ayrıca askerlere ihtiyacı var.” dedi.

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