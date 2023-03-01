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HABER /  DÜNYA

Rusya'dan tahıl koridoru anlaşmasına şartlı teklif

Rusya'dan tahıl koridoru anlaşmasına şartlı teklif

Rusya Dışişleri Bakanlığı, kendi tarım ve gübre üreticilerinin menfaatleri dikkate alınması durumunda tahıl koridoru anlaşmasını uzatmayı kabul edeceğini duyurdu.

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Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 1 yıl geride kaldı.

Dünyanın en büyük tahıl ambarı olarak görülen iki ülkenin savaşı, gıda krizini tetikledi.

Yaşananların ardından Türkiye'nin devreye girmesiyle İstanbul'da 'Tahıl koridoru anlaşması' imzalandı.

Rusya şart koştu

Özellikle gıdaya ulaşma anlamında sorun yaşayan ülkeleri rahatlatan anlaşmanın tarihinde ise sona gelindi.

18 Mart'ta sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının geleceği merak konusu olurken bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

'Rus tarım ve gübre üreticileri, dünya pazarlarına engelsiz erişime sahip olursa devam edebilir'

Rusya cephesinin yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmanın devam edebilmesi için şart koşuldu.

Açıklamada, “Rus tarafı, mevcut tahıl anlaşmasının devam etmesinin, sadece Rus tarım ve gübre üreticilerinin, dünya pazarlarına engelsiz erişimi hesaba katıldığında devam edebileceğini vurguladı” denildi.

Öte yandan tahıl anlaşması en son geçtiğimiz yıl kasım ayında 120 gün uzatılmıştı.

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