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Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı

Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı

PSG'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, "Omuz Omuza" kampanyasına destek olmak için yayına bağlandı.

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Türk futbolunun tek yürek olduğu yardım kampanyası 'Omuz Omuza' programına ünlü isimler yayına bağlanarak destek mesajlarını gönderdi.

Bu programa PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de telefonla bağlanarak ülkemize olan desteğini gösterdi.

"Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum"

Kylian Mbappe, şu açıklamaları yaptı:

"Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum."

"Türkiye için her şey çok daha iyi olacak"

Yıldız futbolcu, ayrıca şunları söyledi:

"Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak."

Sosyal medyadan da destek verdi

24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkemize olan desteğini bir kez daha gösterdi.

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