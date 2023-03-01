BIST 5.323
DOLAR 18,88
EURO 20,12
ALTIN 1.116,28
HABER /  GÜNCEL

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1 müteahhit yakalandı

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1 müteahhit yakalandı

Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Yunus Kaplan, Muğla'da yakalanarak tutuklandı.

Abone ol

Asrın felaketi 45 binden fazla can aldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen 11 şehirde arama kurtarma çalışmaları sonlanırken enkaz kaldırma işlemlerine başlanıldı.

Yaşanan depremlerin şiddetinin yanı sıra yıkılan binalar üzerinde inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerle onlarca apartmanın inşasında deniz kumu, tahta ve deniz kabukları tespit edildi.

Bir müteahhit daha yakalandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Yunus Kaplan'ın Menteşe'ye geldiği bilgisine ulaşıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Tutuklandı
Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akşener, depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
Akşener, depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı
Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil
Rusya'dan tahıl koridoru anlaşmasına şartlı teklif
Rusya'dan tahıl koridoru anlaşmasına şartlı teklif
Doğu Perinçek'ten Tayyip Erdoğan'a müthiş teklif
Doğu Perinçek'ten Tayyip Erdoğan'a müthiş teklif
Süper Lig'de maçlar iki hafta şifresiz yayınlanacak
Süper Lig'de maçlar iki hafta şifresiz yayınlanacak
İskenderun Devlet Hastanesi'nde elektrik kaynaklı can kaybı yok
İskenderun Devlet Hastanesi'nde elektrik kaynaklı can kaybı yok
Bakan Kurum: İnşaat malzemesi üreticileri 11 ilde fiyatlarını sabitledi
Bakan Kurum: İnşaat malzemesi üreticileri 11 ilde fiyatlarını sabitledi
İlber Ortaylı'nın 'Bizim Celal'den daha iyi' dediği Naci Görür'den yanıt
İlber Ortaylı'nın 'Bizim Celal'den daha iyi' dediği Naci Görür'den yanıt
Irak'tan Türk kenti Kerkük için skandal karar
Irak'tan Türk kenti Kerkük için skandal karar
Mansur Yavaş'a 'masa altından' uyarı geldi: Hayal görme!
Mansur Yavaş'a 'masa altından' uyarı geldi: Hayal görme!
Kahramanmaraş'ta fay hattının başlangıç noktası
Kahramanmaraş'ta fay hattının başlangıç noktası