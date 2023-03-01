Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1 müteahhit yakalandı

Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Yunus Kaplan, Muğla'da yakalanarak tutuklandı.Abone ol
Asrın felaketi 45 binden fazla can aldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen 11 şehirde arama kurtarma çalışmaları sonlanırken enkaz kaldırma işlemlerine başlanıldı.
Yaşanan depremlerin şiddetinin yanı sıra yıkılan binalar üzerinde inceleme başlatıldı.
Yapılan incelemelerle onlarca apartmanın inşasında deniz kumu, tahta ve deniz kabukları tespit edildi.
Bir müteahhit daha yakalandı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Yunus Kaplan'ın Menteşe'ye geldiği bilgisine ulaşıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.
Tutuklandı
Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.