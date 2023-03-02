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5 kişiyi taşıyan ambulans helikopter kayboldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
5 kişiyi taşıyan ambulans helikopter kayboldu

FiLiPiNLER’in Palawan eyaletinde içerisinde 5 kişinin bulunduğu ambulans helikopter kayboldu.

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Filipinler’de ambulans helikopter kayboldu. Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP) tarafından yapılan açıklamada, ambulans helikopterin bir hastayı almak için yerel saatle 07.30'da havalandığı ve varış noktasına dönmediği bildirildi.

Kayıp helikopterin içerisinde 1 doktor, 1 hemşire, 1 hasta ve 2 hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi olduğu aktarılan açıklamada, 4 kişinin Filipinler vatandaşı, hemşirenin ise ABD vatandaşı olduğu ifade edildi.

Kayıp helikopter ile ilgili bölgede havadan ve denizden arama çalışmaları başlatıldı.

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