5 kişiyi taşıyan ambulans helikopter kayboldu

FiLiPiNLER’in Palawan eyaletinde içerisinde 5 kişinin bulunduğu ambulans helikopter kayboldu.

Abone ol

Filipinler’de ambulans helikopter kayboldu. Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP) tarafından yapılan açıklamada, ambulans helikopterin bir hastayı almak için yerel saatle 07.30'da havalandığı ve varış noktasına dönmediği bildirildi.

Kayıp helikopterin içerisinde 1 doktor, 1 hemşire, 1 hasta ve 2 hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi olduğu aktarılan açıklamada, 4 kişinin Filipinler vatandaşı, hemşirenin ise ABD vatandaşı olduğu ifade edildi.

Kayıp helikopter ile ilgili bölgede havadan ve denizden arama çalışmaları başlatıldı.



