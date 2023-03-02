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Naci Görür bu kez İzmir için uyardı: 6 büyüklüğünde deprem olabilir

Naci Görür bu kez İzmir için uyardı: 6 büyüklüğünde deprem olabilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı canlı yayında İzmir'de olası depremin büyüklüğüyle ilgili konuştu. Görür, "Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6.'lar mertebesinde olacaktır. Yani İzmir'de 7 üzerindeki deprem tahmin ediyorum ki ender olabilir." ifadelerini kullandı.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tele1 canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yaşanan çok sayıda artçı sarsıntıya dikkat çeken Görür, bunun nedenini anlattı.

"Büyük deprem olmadan önce bu kadar deprem yoktu"

Görür, "Bu büyük deprem olmadan önce bu kadar deprem yoktu. Yani ara sıra depremler olurdu 4.0 ve üzeri. Biz de onları teknik yorumlardık. Yani öyle fazla deprem olmazdı. Ancak bu Maraş depremlerinden sonra bu Maraş depremleri Ölüdeniz Fayı üzerinde ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde olan bu depremler boyut itibarıyla büyük depremler. Bu, levha sınırlarında meydana gelen depremler. Ülkemizde deprem olmasının nedeni bu coğrafyada levhaların birbirlerine göre bağıl hareketleri sonucu oluşur." ifadelerini kullandı.

"İzmir'de 6 büyüklüğünde deprem bekliyorum"

İzmir'de 6 büyüklüğünde deprem beklediğini söyleyen Prof. Görür, "İzmir'de olan depremler genelde 6.0'lar mertebesinde. Yani 6.6 6.2 ve daha düşük olabiliyor. Tarihi dönemlerde büyük depremler vaaz edilmiş ama ben onun İzmir Yarımadası'nda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İzmir'in bir şanssızlığı var. Ege Denizi'nde de bir deprem olsa İzmir'e mal ediliyor. Bakın Sisam'da oldu deprem 6.8 Yunanistan'da oldu İzmir depremi diye biliyoruz biz. Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6.0'lar mertebesinde olacaktır. Yani İzmir'de 7.0 üzerindeki deprem tahmin ediyorum ki ender olabilir. O da İzmir Fayı'nın çalışmasına bağlı olarak." dedi.

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