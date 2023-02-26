Milyonlarca kişiye büyük müjde! Borçlar siliniyor detaylar belli oldu
Önümüzdeki hafta salı günü TBMM Genel Kurulu'nun toplanması bekleniyor. Meclis'in gündeminde iki önemli yasa var... Yapılandırma yasası ile borçlar silinirken, EYT'liye emeklilik hakkı da gelecek. Faruk Erdem yapılandırmanın detaylarını açıkladı.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren taslak ile milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırılacak. Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında önemli detaylar aktardı ve şunları kaydetti:
Vergi, prim, trafik cezası, köprü geçiş parası, KYK ve GSS borçları, idari ve adli para cezaları, belediyelere olan emlak vergisi, su, çevre temizlik vergisi gibi borçlar yasamın kapsamında bulunuyor.
Borçları hem peşin hem de taksitle ödenme imkanı bulunuyor. Buna göre ana para borcunun üzerindeki gecikme faiz ve cezaları silinirken enflasyon farkı konulacak. Peşin ödeyenler için bu enflasyon farkının yüzde 90'ı da silinecek.
Taksitli ödemek isteyenler için ise 48 aya kadar taksit seçeneği sunulacak ve küçük katsayılar eklenerek faizler yine silinecek. Taksitlerde uygulanacak katsayılar ise şöyle belirleniyor: