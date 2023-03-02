Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ilaç ihtiyacının Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra eczanesi tarafından karşılandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da ilaç ihtiyacı bakanlığımız tarafından kurulan Sahra Eczanesi tarafından karşılanıyor. Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza ilaçları Sahra Eczanemizden, 112 Acil Sağlık ve UMKE Ekiplerince ulaştırılıyor. Şehirde eczaneler aktif olmasa da ilaç temininde sorun yok." ifadelerini kullandı.

Enkaz bölgesindeki toza karşı maske dağıtımı

Öte yandan Bakan Koca, enkaz bölgelerinde devam eden çalışmalarda görevli personelin ve çevrede bulunanların tozdan korunması için maske dağıtımına devam ettiklerini belirterek, "Tozun riske yol açabileceği ortamlarda mutlaka maske kullanılmalı." uyarısında bulundu.