5 gündür kayıptı! Bursa'da Recep feci halde bulundu

BURSA'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Recep Arı'dan acı haber geldi. Genç adamın tarlada cesedi bulundu.Abone ol
Bursa’da 5 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu. Kestel ilçesinin Çataltepe Mahallesi’nde 5 gün önce kamyonetini alarak evden ayrılan Recep Arı (31), uzun süre geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
İhbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, Burhaniye Mahallesi’ndeki tarlada Arı’nın cansız bedenine ulaştı.
Recep Arı’nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.