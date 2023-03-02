Adıyaman'da depremde yıkılan binanın sorumluları suçu birbirlerine attı

Adıyaman’da 30'dan fazla kişinin öldüğü Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları ifadelerinde suçu birbirlerine attı. Şüpheli müteahhit ise "Binanın yıkılması depremin suçu" dedi.

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Depremin derinden etkilediği Adıyaman'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Savcılık, 30 kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı'yla ilgili çalışma başlattı. İnşaatın çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

TRTHaber'de yer alan habere göre İnşaat sorumluları Mahmut Portakal, Ünal Gökbulut, Adem Turan ve Derya Atay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorumlulardan Hasan Portakal'ın ise enkaz altında kalarak vefat ettiği öğrenildi.

Enkaza dönen apartmanın arsa sahibi Mahmut Portakal, yıkımın sorumlusu olarak müteahhitleri gösterdi.

“Ben inşaat işçiliğinden emekliyim. Araziyi Hasan Portakal ve Mahmut Nedim ile birlikte aldık. Apartman yapmaya karar verdik. Birlikte müteahhit Ünal Gökbulut’un ofisine gittik. Malzemeleri biz aldık. Mimarı, şantiye şefini müteahhit ayarladı. Buranın altında dükkanlar, üstünde 5 kat konut vardı. Ortaklardan Hasan Portakal A blok çökünce enkaz altında kalarak vefat etti. Bütün sorumlulardan şikayetçiyim.”

"Kahramanmaraş depreminin şiddeti 2019 deprem yönetmeliğine göre yapılan binaları bile yıkabilir”

İnşaatın Şantiye Şefi Adem Turan ise kusurun kendisinde olmadığını iddia etti.

Arazi sahibi Mahmut Portakal’ın işaret ettiği Müteahhit Ünal Gökbulut ise ifadesinde binayı deprem yönetmeliğine uygun yaptıklarını öne sürdü.

Portakal, “Biz binayı 2007 deprem yönetmeliğine göre yaptık. Kahramanmaraş depreminin şiddeti 2019 deprem yönetmeliğine göre yapılan binaları bile yıkabilir” diyerek depreme kusur buldu.

Soruşturma ifade işlemleriyle devam ediyor.