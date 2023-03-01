Hatay'ın duvarları 'kayıp' afişleriyle doldu! Kimi annesini, kimi evladını arıyor

Depremde en çok zarar gören illerden biri olan Hatay’ın Antakya ilçesinde aileler, deprem sonrasında kaybolan yakınlarını bulabilmek için fotoğraflı ilanlar bastırdı. İlçe merkezinde bulunan elektrik direkleri ve Atatürk büstü çevresinde çok sayıda kayıp ilanı bulunuyor.