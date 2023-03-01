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Hatay'ın duvarları 'kayıp' afişleriyle doldu! Kimi annesini, kimi evladını arıyor

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Hatay'ın duvarları 'kayıp' afişleriyle doldu! Kimi annesini, kimi evladını arıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin en büyük şıkımı yaptığı illerin başında gelen Hatay'dan yürek sızlatan fotoğraflar geldi. Sokaklar enkazlarda kaybolup giden kişilerin afişleriyle doldu...

Hatay'ın duvarları 'kayıp' afişleriyle doldu! Kimi annesini, kimi evladını arıyor

Depremde en çok zarar gören illerden biri olan Hatay’ın Antakya ilçesinde aileler, deprem sonrasında kaybolan yakınlarını bulabilmek için fotoğraflı ilanlar bastırdı. İlçe merkezinde bulunan elektrik direkleri ve Atatürk büstü çevresinde çok sayıda kayıp ilanı bulunuyor.

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Hatay'ın duvarları 'kayıp' afişleriyle doldu! Kimi annesini, kimi evladını arıyor

Depremin en şiddetli yaşandığı illerden biri olan Hatay’ın Antakya’da ilçesinde deprem sonrasında kaybolan vatandaşlar için yakınları fotoğraflı ilanlar çıkardı. 

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Hatay'ın duvarları 'kayıp' afişleriyle doldu! Kimi annesini, kimi evladını arıyor

Kaybolan yakınlarının ilanlarını şehir merkezinde Atatürk büstüne ve elektrik direklerine yapıştıran aileler ilanlara bilgi notu ve iletişim bıraktı.

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Hatay'ın duvarları 'kayıp' afişleriyle doldu! Kimi annesini, kimi evladını arıyor

“Başına darbe aldı ve şok etkisinde”

Kayıp ilanı bulunan Muhsin Sedat Kaya için ailesi not bıraktı. Kaya için bırakılan notta, “Macro Center'ın önündeki ilk yardım çadırında üst üste 2 gün pansuman yapıldı. Yüzü yaralı, ayağına demir parçası saplanmış. Başına darbe aldığı ve şok etkisinde olduğu biliniyor” şeklinde not düşüldü.

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