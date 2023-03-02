AK Parti'de üst düzey atamalar! "Seçim işleri ekibimizi daha da güçlendirdik" diyerek duyurdu

AK Parti'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi. Hakan Çavuşoğlu, Recep Özel, Mahmut Atilla Kaya, İshak Gazel, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Ali Özkan, daha önce belirlenen 9 isimle beraber seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütecek.

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AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim atandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, konuyla ilgili açıklamasında "Seçim işleri ekibimizi daha da güçlendirdik." ifadesini kullandı.

Yavuz, daha önce belirlenen 9 kişiye ilaveten 6 kişinin daha Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığını bildirdi.

Buna göre Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini Harun Tüfekçi, Yusuf Başer, Bülent Yağmur, Serpil Kavrak, Ahmet Özdemir, Nureddin Çelik, Sabri Öztürk, Gülay Sabancı ve Muhammet Fatih Toprak'la beraber, Hakan Çavuşoğlu, Recep Özel, Mahmut Atilla Kaya, İshak Gazel, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Ali Özkan yürütecek.