Beklenen yağış ne zaman gelecek? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması durum iyi değil uzmanı uyardı

Beklenen yağışların gelmemesi nedeni ile barajlarda su seviyesi düştü hatta bazı barajlar tamamen kurudu. Kuvvetli yağış görülecek mi? Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır." denildi.