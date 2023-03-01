Beklenen yağış ne zaman gelecek? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması durum iyi değil uzmanı uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. 5 günlük hava durumu haritasında hafta sonuna kadar yer yer yağışların beklendiği görülüyor. Ama uzman isim 'en kurak en ciddi yıllarımızdan biri' dedi ve uyardı.
Beklenen yağışların gelmemesi nedeni ile barajlarda su seviyesi düştü hatta bazı barajlar tamamen kurudu. Kuvvetli yağış görülecek mi? Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır." denildi.
Türkiye'de son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı. Yağışlar normaline göre yüzde 52 azalma gösterdi.
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, ''Önümüzdeki günlerde yoğun yağışlar beklemiyoruz. Karadeniz'de, Marmara'da İstanbul'da kısım kısım yağışlar olacak ancak geniş alanda cephesel yağışlar beklemiyoruz. Yazın ani çok şiddetli yağmurlar olabilir. En küçük su damlasını bile harcamamız gerekiyor çünkü en kurak en ciddi yıllarımızdan biri.'' diye konuştu.
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Toz Marmara'da öğleden sonra azalıyor Yağmur İstanbul'a gece yağar. Dolayısıyla çamur ihtimali az" dedi.