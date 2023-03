Omuz Omuza" kampanyasında ilk gün toplanan para müthiş! 10 gün süper lig maçları şifresiz

Futbol ailesinin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasında ilk gün 845,7 milyon lira yardım toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyası, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalından canlı yayınlandı.

Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldiği yayına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katıldı.

Türk futbolunun önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü futbol adamları ve oyuncular da kampanyaya destek verdi.

3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak

Kampanyanın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, zor günlerden geçildiğini belirtti.

Kasapoğlu, "Acımızı hafifletecek yol, ortak değerlerimizi bir araya getirmek, birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Depremin ilk anından itibaren aziz milletimiz bu ruhu gösterdi. Devletimiz ve milletimiz ilk andan itibaren omuz omuza oldu. Allah'ın izniyle omuz omuza süreci birlikte yürüteceğiz. Peş peşe yaşanan depremlerde spor camiamızın birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için seferber olması gurur verici. Elini taşın altına koyan camianın her ferdiyle gurur duyuyorum. İnşallah bu gecede aynı birlik ve beraberliği taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Omuz omuza veren futbol camiasına teşekkür eden Kasapoğlu, "Spor yalnızca fiziksel efor değildir. Spor bir dostluk köprüsü, centilmenlik dayanışmasıdır. Moral veren bir güçtür. Bu gece de buna şahitlik ediyoruz. Arması, forması birbirinden farklı olsa da ortak duyguların birleştiği tarihe geçen bir dayanışma örneği sergileniyor." diye konuştu.

Spor camiasının sadece zor günlerde değil her daim bu birlik ve beraberliği ortaya koymasını temenni eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugünler de elbet geçecek. Yaralarımızı sararken sporun iyileştiren, birleştiren gücünü her daim göstereceğiz. Kıymetli sporseverlere şunu ifade ediyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncısı beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak. Bu projeye destek verenlere ve pozitif havayı oluşturan herkese teşekkür ediyorum."

Elde edilecek gelirin deprem bölgesindeki vatandaşların geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı kampanyaya SMS ile destek olmak isteyenler, tüm operatörlerden 'Destek' yazıp 8332'ye SMS göndererek 50 liralık bağışta bulunabilecek. Yine aynı şekilde, omuzomuza.org internet sitesi üzerinden hem kart hem de havale ve EFT ile bağış yapılabilecek.

TFF Başkanı Büyükekşi: "Federasyon olarak 80 milyon lira ile 'Omuz Omuza' kampanyasını açıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon olarak depremzedeler için düzenlenen "Omuz Omuza" kampanyasını 80 milyon liralık bağışla başlattıklarını söyledi.

Büyükekşi, futbol ailesinin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasında konuştu.

Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini sunan Büyükekşi, "Depremden sonraki ilk gün Türkiye Futbol Federasyonu olarak 20 milyon liralık bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm Süper Lig kulüplerimiz 59 milyon lira bir bağış yaptı. Yine 1. Lig kulüpleri 5 milyon liralık bize bir bağış yaptı. Federasyon da bunun üzerine 16 milyon ekleyince, 80 milyon ile bugün bu 'Omuz Omuza' kampanyasını açıyoruz." dedi.

"Bu ihtiyaç maalesef hep devam edecek"

Bin konteyner siparişi verdiklerini ve bu konteynerlerin 10 gün içinde Gaziantep'in İslahiye kazasında monte edilmesine başlanacağını kaydeden Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Bugün futbol dünyası için çok çok önemli bir gün. Bu kampanya çok büyük yıkıma bir nebze olsun merhem olacak. Bu bölgenin çok büyük ihtiyacı var. Biz de futbol ailesi olarak geçici, kalıcı barınma ihtiyacını gidermek için yola çıktık. Bu kampanyaya, Süper Lig takımları, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig takımları, profesyonel ve amatör tüm takımların başkanları, futbolcular, ekibin tüm paydaşları destek veriyor ve bundan sonra da destek bekliyoruz. Özellikle 'Omuz Omuza' kampanyamız için imkanı olan herkesi, bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum. Bu kampanyayla aramızdaki tüm renk farklarını bir kenara bırakıp tek amaç için buradayız. Yani 'Omuz Omuza'yız. Kimsenin, 'Daha önce yardım yaptım, şu an yapmama gerek yok' demesini istemiyoruz. İki hafta önce de kampanya oldu. Ama bu ihtiyaç maalesef hep devam edecek. Onun için ihtiyacımız büyüyor."

"Kampanya 6 ay daha sürecek"

Bugün profesyonel ve amatör tüm kulüplerle el ele, ekran karşısında omuz omuza olduklarını dile getiren Büyükekşi, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz, suyumuz bir. Bugünkü samimiyetimiz, dayanışmamız ve tüm düşüncelerimiz, dilerim depremle sınırlı kalmaz. Bu yıllar boyunca davam eder. Biz bunu Trabzonspor-Basel maçıyla başlattık. Arkasından Fenerbahçe'nin stadında, arkasından Beşiktaş'ın stadında bütün renkler, başkanlarımız bir araya gelerek, omuz omuza kampanya için destek verdik." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, bir gecelik iş için bir araya gelmediklerini özellikle vurgulayarak devam ettiği konuşmasında, "Bugün bu kampanyanın başlangıcı, kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Kampanyaya destek için birtakım özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz 10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O zamana kadar birçok farklı organizasyon da yaparak kampanyaya yeni gelirler için çabalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Birlik ve beraberlikle her türlü güçlüğü yenecek karakterdeyiz"

Bu kampanyada çok güzel ve özel duyguları bir arada yaşadıklarını aktaran Büyükekşi, depremden sonra yaşanan güzel dayanışma örneklerinden bahsederek, depremzedelerin hisleriyle hareket etmeleri ve yardımları bu duygularıyla yapmaları gerektiğini söyledi.

Türk milletinin her zaman her büyük problemde bir araya geldiğini ve bu kampanyaya destek veren tüm paydaşlara teşekkür ettiğini belirten Büyükekşi, kampanyaya özellikle tüm kulüp yöneticilerini, oyuncuları, taraftarları davet etti.

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'ndan "Türk milletinin birlik ve beraberliğini" vurgulayan bir bölümü okuyan Büyükekşi, sözlerini, "Bizler, her zaman bu bilinci koruyarak, büyük Atatürk'ün dediği gibi birlik ve beraberlikle her türlü güçlüğü yenecek karakterdeyiz ve bunu her zaman sergileriz." diyerek noktaladı.

Volkan Demirel ve Gökhan Zan'ın görüşleri

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Türk bayrağı altındaki herkesin yardım kampanyalarına destek vermesini rica ederek, "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam, neredeyse yarısını kaybettim. Kalanlar da geleceğini kaybetti. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi. Bu saatten sonra söz bir tarafa, yapılacaklar bir tarafa. Futbolun paydaşları burada, yapmamız gereken belli. Ne yazık ki şu anda oradaki sorunlar devam ediyor. Ben yaşadığımı bilirim, bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Antrenör Gökhan Zan ise 100 yılın felaketini yaşadıklarını ve artık geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

"100 yılın felaketini yaşadık. 1,5 dakika içinde vedalaşamıyorsunuz. Aileniz, dostlarınız, komşularınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz ve ruhunuz yok oluyor. Bizim bunları tekrar inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere yeni bir Antakya oluşturmamız gerekiyor. Hatay sadece Atatürk'ün değil, hepimizin şahsi meselesidir. Hatay daha önce de deprem yaşadı ve her zaman ayağa kalkarak önüne baktı. Bundan sonra yapılacak yardımların sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Türk milletine bu birlik ve beraberlik için teşekkür ediyorum. Bize insanlığın ölmediğini gösterdiler. Tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz, bu yardımlarla daha da güçlü olacağız."

Mbappe: "Kampanyanın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum"

Kampanya için programa bağlanan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de şunları kaydetti:

"Çok büyük bir trajedi yaşandı. Nelerin yaşandığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Futbol camiası bir araya gelerek Türkiye'ye destek verecektir. Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak."

Fransız futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Türk bayrağının da bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Al-Khelaifi: "Sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Paris Saint-Germain Kulübü ve beIN Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Tüm kalbimizle sizin acınızı paylaşıyoruz. Sizinle birlikte olmak bizim görevimiz." dedi.

Nasser Al-Khelaifi, futbol ailesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen "Omuz Omuza" yardım kampanyasına telefonla bağlandı.

Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Nasser Al-Khelaifi, "Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya devam ediyoruz. Çok büyük kayıplar var. Bu kampanyayla ne kadar büyük bir yardım yaptığınızı saygıyla izliyorum. Sizi ailemiz olarak görüyoruz. Sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle."

Bu arada Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlığını yaptığı kurumların kampanyaya yaklaşık 50 milyon lira bağışta bulunduğu açıklandı.

Stefan Kuntz: "Türkiye benim ikinci evim"

Futbol ailesinin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörleri de katıldı.

Kampanya için düzenlenen canlı yayında konuşan Stefan Kuntz, organizasyonu överek, "Elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Ben hep bahsediyorum; Türkiye benim ikinci evim." dedi.

Son milli maçlarda Diyarbakır ve Gaziantep'e gittiklerini hatırlatan Alman teknik adam, şöyle devam etti:

"Oradaki insanların hislerini bizzat orada yaşamıştım. Havalimanında gece olduğu halde oradaki insanlarımız bize çok büyük destek verdi, oraları bizzat gördük. Fakat oraların bu halde olması, bizi en içten duygularla üzüyor ve bu doğal afetin ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Şöyle bir gerçek var; 90 ülke, Türkiye'ye yardımcı oldu. Bu da Türkiye'nin dünyada ne kadar sevildiğini gösteriyor. (Almanya'da depremzedeler yararına kasiyerlik yapması) Kasiyerlik olayı aslında farkındalık yaratacak bir olaydı. Sahibi Türk iş insanı. Böylelikle çevremizdeki insanlarla beraber 50 bin avrodan fazla yardım ettik. Almanya'dan da 'Omuz Omuza' olduğumuzu söyleyebilirim."

Jesus: "Bu trajedi asrın felaketi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türk insanının acısını paylaştığını anlatarak, "Gerçekten bu trajedi asrın felaketi. Ama büyük Türk milletinin ayağa kalktığını gördüm. Birlik olmaları çok güzeldi. Maalesef çok insan hayatını kaybetti ama artık geleceği görüp ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Büyük dayanışma ve birlik gördüm. Türk insanını bunun için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kayıpların geri gelmeyeceğini ancak gelecek adına iyi şeyler yapabileceklerini kaydeden Jesus, "Bu bağışlar insanların hayatlarına devam etmeleri için çok önemli. Umuyorum ki insanlar bu yardımları devam ettirecekler. Burada olmaktan çok mutluyum. Yardımımız az da olsa çok da olsa önemli olan insanların yüreklerine dokunmak. Bunu yapıp onların acılarını azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Pirlo ve Montella'nın görüşleri

Kampanyada yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Korkunç trajedi oldu maalesef. Yas sadece Türkiye için değil, bütün dünya için. Biz kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalıştık ve bağışlar topladık, elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalıştık. Fakat Türk milleti bu durumda çok güçlü bir millet olduğunu gösterdi, böyle bir trajedi karşısında çok güzel bir şekilde davrandı. Böyle yardımlar yaparak biz de elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. Bunlar küçük şeyler belki ama biz kalbimizde sizin yanınızda, sizlerle beraber olacağız." görüşünü paylaştı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise futbolun bu gibi durumlarda ne kadar önemli olduğunu gördüklerini aktararak, "Ben biraz uzak mesafeden yaşadım depremi. Ve bütün Türk halkı gibi ben de aynı acıyı hissediyorum. Bu gibi trajedilerde en önemli şey, yardımların bir an evvel ulaşması. İnsanların hemen yardıma koşması hem ekonomik hem de duygusal açıdan önemli." şeklinde konuştu.

Bu gibi olaylardan sonra böyle yardım hareketlerinde bulunmanın, acıları biraz hafifletmeye çalışmanın önemine değinen İtalyan teknik adam, "Türkiye hakikaten eli açık bir ülke. Ülkemde de böyle olaylar oldu. Bu derece, bu şiddette değildi. Onun için Türkiye'den tanıdığım ve tanımadığım insanların bu yardımları yapması benim için çok güzel. Bu psikolojik açıdan da çok önemli ve biz desteğimizi her şekilde vermek istiyoruz. Ben daima sizinle beraberim, elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın ilk gününde 845,7 milyon liralık yardım toplandı

Moderatörlüğünü Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyaya spor camiasından birçok önemli isim katkı sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yetkilileri, Süper Lig kulüplerinin başkanları, Türk futbolunun teknik adamları ile futbolcuları, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve futbolcuları, Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncuları, MHK Başkanı Lale Orta, eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır ve Süper Lig hakemlerinden bazıları, yurt dışında forma giyen milli takım oyuncuları, Türkiye'de daha önceden forma giymiş önemli isimler de kampanyaya katıldı.

Ayrıca dünyaca bilinen Kylian Mbappe, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ruud Gulit, Mikel Arteta, Arsen Wenger gibi isimler de kampanyaya destek oldu.

Kampanyanın ilk gününde 845,7 milyon lira yardım toplandı. İlk etapta 15 Haziran tarihine kadar devam edecek organizasyonun sonrasının da planlandığı ifade edildi.

"Omuz Omuza" kampanyasının bağış hesapları şöyle:

Denizbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS

Ziraat Bankası

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A

Halkbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR93 0001 2001 6900 0016 1000 26

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR31 0001 2001 6900 0058 1003 96 Swift Kod: TRHBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR04 0001 2001 6900 0058 1003 97 Swift Kod: TRHBTR2A

VakıfBank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR89 0001 5001 5800 7319 7201 90

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR94 0001 5001 5804 8022 3599 68 Swift Kod: TVBATR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR88 0001 5001 5804 8022 3599 79 Swift Kod: TVBATR2A