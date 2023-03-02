EYT'li emekli maaşlarına milli gelir artışı yapıldı EYT'lilere ek zam oranı belli oldu

EYT’lilerin nisan ayında bağlanacak aylıkları ocak ayında gördükleri tutara göre yüzde 1.68 oranında zamlı olacak. Emekli aylıkları yeni hesaplanan tutar üzerinden bağlanacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önceki gün Türkiye’nin 2022 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranını yüzde 5.6 olarak açıkladı. Büyüme oranı, yüzde 5 olan tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

2022 yılı GSYH büyüme oranı, bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların aylıklarına da yansıyacak. Aylıklarda, yıllık yüzde 5.6 olarak açıklanan büyüme oranının yüzde 30’u oranında artış olacak. Bu da yüzde 1.68 artış anlamına geliyor.

EYT'lilerin emekli aylıkları yüzde 1.68 artacak

Bu ay içinde emeklilik başvurusu yapması beklenen EYT'liler milli gelir artışından kaynaklanan artış aylıklarına yansıyacak. Habertürk yazarı SGK uzmanı Ahmet Kıvanç bugünkü yazısında EYT'lilerin aylıklarına yansıyacak artışını ayrıntıları aktardı:

"EYT’liler SGK’nın maaş robotuna bakarak ne kadar emekli aylığı alabileceklerini uzun süredir ay ay takip ediyorlar. Ocak ayında emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapılmasına rağmen, maaş robotunda aralık ayında gördükleri emekli aylığı aynı oranda artmamıştı. Bu durum, 2022 yılı kazançlarının 1.7886 yerine o tarihte açıklanmış olan 2022 yılı TÜFE artışına paralel 1.6724 katsayısı ile güncellenmesinden kaynaklanmıştı.

EYT’lilerin nisan ayında bağlanacak aylıkları ocak ayında gördükleri tutara göre yüzde 1.68 oranında zamlı olacak. Emekli aylıkları yeni hesaplanan tutar üzerinden bağlanacak.

Emekli olanların aylıkları değişmeyecek

EYT yasasından bağımsız olarak emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan sonra vermiş olan özel sektördeki SSK çalışanları ve BAĞ-KUR’lular ile 15 Ocak’tan sonra veren kamu işçilerinin aylıklarında ise artış olacak. Geçmiş yıllarda emekli olanların aylıkları ise değişmeyecek.

Emekli Sandığı’na tabi kamu görevlilerinin emekli aylıkları memur maaş katsayısına göre hesaplandığından, emeklilik dilekçesini verme tarihinin onlar açısından bir önemi bulunmuyor."