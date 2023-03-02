El Nino hortladı Türkiye'yi etkileyecek! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Kar fırtınası geliyor!
Meteoroloji'den 2 Mart hava durumu raporunda yağmur ve kar uyarısı geldi. Kış bitti sanılırken uzman çok çarpıcı 'El Nino hortladı' açıklaması yaptı. "El Nino" ile ilgili detayları paylaşan uzman İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunu da cevapladı. İşte bölge bölge şehir şehir hava durumu ile uzmanın o açıklamaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mart hava durumu raporunda yağmur ve kar uyarısı yaptı. Doğu Anadolu'da kar beklendiğini paylaşan Meteoroloji, diğer bölgelerin de hava bilgisini paylaştı. Hava uzmanı Kerem Ökten'den çok çarpıcı ''El Nino" açıklaması geldi. ''El Nino" ne anlam ifade ediyor? Onu da aktardı. Uzman, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusunu da yanıt verdi.
Bugün hava nasıl olacak?: Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağmur ve kar: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Buzlanma, don ve çığ uyarısı
Sabah ve gece saatlerinde ülke genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.