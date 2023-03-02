El Nino hortladı Türkiye'yi etkileyecek! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Kar fırtınası geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mart hava durumu raporunda yağmur ve kar uyarısı yaptı. Doğu Anadolu'da kar beklendiğini paylaşan Meteoroloji, diğer bölgelerin de hava bilgisini paylaştı. Hava uzmanı Kerem Ökten'den çok çarpıcı ''El Nino" açıklaması geldi. ''El Nino" ne anlam ifade ediyor? Onu da aktardı. Uzman, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusunu da yanıt verdi.