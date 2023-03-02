Depremin vurduğu 4 ilde o sınavlar iptal! ÖSYM Başkanı açıkladı; sınavlara girmek isteyenler...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, önümüzdeki günlerde yapılacak MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılmamasına karar verdiklerini açıkladı. Bu sınavlara girmek isteyen depremzede adayların farklı illerden sınav merkezi seçebileceği belirtildi.

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Deprem bölgesindeki illerde yerinde inceleme yapan ÖSYM Başkanlığı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde yapılan incelemeler sonucu MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının bu illerde yapılamayacağına Yönetim Kurulu olarak karar verdi.

Alınan karar ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde incelemelerde bulunduk. Deprem Bölgesi il ve ilçelerindeki yetkililerle yaptığımız toplantılar ve bölgedeki yerinde incelemeler sonrasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik” dedi.

Ersoy, “Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir. Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle; daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye’deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler” diye konuştu.

Sağlıklı sınav uygulamaları yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Ersoy, önceliklerinin sınav adayları ve görevlilerinin güvenliği olduğunu, bölgede yaşayanların mağduriyet yaşamaması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Öte yandan bu 4 sınava başvuran adaylar, ÖSYM aday işlemleri sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini yenileyebilecekler.

Adaylar, sınavlarla ilgili değişiklik ve düzenlemeleri ÖSYM web sitesinden takip edebilecek.