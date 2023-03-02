Şaka gibi gerçekten de bu çağrıyı yaptı! Yazısı olay oldu: Kayıp depremzedeleri Müge ve Esra arasın!
'Asrın felaketi' diye adlandırılan depremlerin ardından arka arkaya kayıp haberleri geldi. Enkaz altından çıkmayan hatta hastanede kaybolan kişiler oldu. Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un konuya ilişkin yazısındaki çağrısı olay oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde on binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Yıkılan binaların enkaz yığınları kaldırılmaya başlanırken, çok sayıda insan bulunamadı. Enkazda hatta hastanelerde kaybolan kişiler oldu. Kaybolup giden kişilerin fotoğraflarıyla sokaklara 'kayıp ilanları' asılmaya başlandı.
Kayıp yakınları çaresizce beklerken Sabah yazarı Yüksel Aytuğ konuya ilişkin yazı yazdı. Aytuğ'un yazıda yaptığı çağrı 'şaka gibi' yorumlarına neden oldu. İşte Aytuğ'un yazısından öne çıkan bölümler ve eleştiriye neden olan o çağrısı...
"Erva Mukaddes Aktaş... Aktaş ailesinin Kahramanmaraş depreminden kurtulabilen iki ferdinden biri. Babası Mustafa Aktaş'tan 6 saat sonra enkazdan çıkarıldığı biliniyor.
Ambulans götürdü sonrası yok
Hatta komşularının onu kucaklayıp önce bir otomobille daha sonra da ambulansla hastaneye gönderdikleri görüntüleri de var. Ancak ondan başka iz yok...