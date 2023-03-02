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Ahmet Ercan'ın 'depremzede kadınlara tecavüz edildi' yalanı için Ahmet Hakan 'Yemişim senin bilimini' dedi

Ahmet Ercan'ın 'depremzede kadınlara tecavüz edildi' yalanı için Ahmet Hakan 'Yemişim senin bilimini' dedi

Ahmet Hakan, depremzede kadınlarla ilgili halkı kışkırtan paylaşımda bulunan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan için "Bu adam, bırakın bir biliminsanının sahip olması gereken asgari kuşkuya sahip olmayı, sıradan bir insanın asgari sağduyusuna bile sahip değil." dedi.

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Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından, "Deprem bölgesine ilk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edildi." yalanını ortaya attı.

Gözaltına alınan Ercan'ın ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Ercan: Doğru olmadığını öğrendim

Emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" diyen Ercan, eleştiri oklarının hedefinde.

Ahmet Hakan: Sıradan bir insanın asgari sağduyusuna bile sahip değil

Tepki gösteren isimlerden birisi de Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu. "Bu adam bunu neden yapıyor olabilir?" diye soran Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer amacı halkı kışkırtmaksa... “Lanet olsun” demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Ama eğer kulağına gelen her bilgiyi doğru zannedip paylaşıyorsa... O zaman ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor:

Bu adam, bırakın bir biliminsanının sahip olması gereken asgari kuşkuya sahip olmayı, sıradan bir insanın asgari sağduyusuna bile sahip değil.

Ahmet Ercan, biliminsanıymış.
Peh!
Bu sallamaları, bu palavraları, bu kışkırtmaları, bu yalanları pervasızca paylaşabilen bir biliminsanına söylenmesi gereken tek şey var:
Yemişim senin bilimini!"

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için tıklayın

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