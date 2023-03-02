Kocası kürtaj yaptırdı dedi karısını öldürdü gerçek kahretti!

Denizli’de eşi Ahmet Emre Irmak tarafından kürtaj yaptırdığı iddiasıyla öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak cinayetinin iddianamesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Genç kadının otopsisinde hamile olmadığı ve kürtaj yaptırmadığı ortaya çıktı.

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Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl kasım ayı sonunda meydana geldi.

Bir yıl önce evlendiği eşi ve onun ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Elif Irmak, kocası Ahmet Emre Irmak (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. Savcılığın hazırladığı iddianamede cinayet günü yaşananlara ilişkin şu detaylar anlatıldı.

Korkan kadın mutfağa kaçtı

Cinayet gecesi katil zanlısı Ahmet Emre Irmak geç saatlerde eve geldikten sonra Elif Irmak ile çocuk aldırma konusunda tartışmaya başladı.

Bu sırada zanlının babası Hikmet Irmak (53) ve annesi Nazan Irmak araya girerek gelinlerinin çocuk aldırmadığını anlatmaya çalıştı.

İkna olmayan şüpheli eşine tekme ve yumruklarla saldırdı, araya girmeye çalışan babası Hikmet Irmak'ı da yumrukladı.

Korkarak mutfağa kaçan genç kadını takip eden Ahmet Emre Irmak mutfak tezgâhı üzerindeki bıçağı fark ederek yanına aldı ve eşini saçından sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalıştı.

Durdurmak isteyen baba Hikmet Irmak önüne geçtiği sırada oğlunun saldırısına uğradı. Ahmet Emre Irmak babasını bacağından 4 bıçak darbesi ile yaraladı.

82 metre sonra ölü bulundu

Genç kadını sürükleyerek 150 metre uzaklıktaki baba evine doğru götürmeye başlayan katil zanlısı kendi evinden 82 metre uzaklaştıktan sonra bilinmeyen bir nedenle durdu.

Boş bir arsanın yanında Elif Irmak'ı iki kez göğsünden bir kez karnından ve bir kez de sırtından bıçaklayan zanlı daha sonra evine geri döndü.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Emre Irmak'ın ilk ifadesinde ‘pişmanım' demediği ve güvenlik güçlerine “Sizin çocuğunuzu kürtajla aldırsalar siz ne yapardınız?” diye sorduğu iddia edildi. İddianamede sanığın suçunu kabul ettiği belirtildi.

Ne hamile ne de kürtaj yaptırmış

Diğer yandan otopsisi incelemesinde genç kadının hamile olmadığı ve kürtaj yaptırmadığı ortaya çıktı.

Savcılık bu nedenle sanığın ‘eşinin çocuk aldırdığı' yönündeki savunmasına itibar edilmemesini istedi.

İddianamede ayrıca sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmamasını da talep edildi.

Ahmet Emre Irmak hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme', ‘eşi kasten öldürme' ve ‘üstsoya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

Sanığın yargılaması Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.