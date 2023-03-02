Altılı masadan hangi isim çıkacak? Abdulkadir Selvi 'favori isim' diyerek açıkladı

Seçim tarihinin ilan edilmesinin ardından gözler altılı masaya çevrildi. Merakla beklenen adayın bugün belli olacağı konuşuluyor. Peki aday kim olacak? Hürriyet yazarı Selvi'nin yazısı dikkat çekiyor.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını bugünkü toplantıda belirleyecek. Fakat merakla beklenen isim açıklanmayacak. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ibrenin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu gösterdiğini belirtti. Selvi yazısında şunları kaydetti:

6’lı Masa’nın bugünkü toplantısında ibre Kemal Kılıçdaroğlu’nu gösteriyor. CHP kanadına göre bugünkü toplantıda Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerekiyor. Çünkü Erdoğan seçim tarihini ilan etti. İYİ Parti’ye göre ise bugünkü toplantıda Cumhurbaşkanı adayının isminin belirlenmesi beklenmiyor. Bu toplantıda adayı belirleme yöntemi karara bağlanacak. Bu toplantıdan sonra birkaç gün içinde yeni bir toplantı yapılması bekleniyor. Dediğim gibi favori isim Kılıçdaroğlu.

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