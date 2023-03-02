YSK temsilcisi açıkladı: 4 ilin milletvekili sayısı değişti! Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu
İYİ Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, dört ilin milletvekili sayısının değiştiğini açıkladı. 2 ilde milletvekili sayısı artarken 2 ilde ise azalacak. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte tüm detaylar...
İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin çıkaracağı milletvekili sayısına dair yaptığı hesaplamayı açıkladı.
Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ve Sakarya illerinin milletvekili sayılarının birer kişi artacağını belirtti.
Öztürk’ün hesaplamasına göre, Bayburt ve Tunceli'nin milletvekili sayıları ise birer azalacak.
HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
Öztürk, depremden etkilenen illerin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacağını kaydetti.
Mustafa Tolga Öztürk’ün hesaplamasına göre, illere göre milletvekili sayıları şöyle: