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YSK temsilcisi açıkladı: 4 ilin milletvekili sayısı değişti! Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu

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YSK temsilcisi açıkladı: 4 ilin milletvekili sayısı değişti! Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu

İYİ Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, dört ilin milletvekili sayısının değiştiğini açıkladı. 2 ilde milletvekili sayısı artarken 2 ilde ise azalacak. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte tüm detaylar...

YSK temsilcisi açıkladı: 4 ilin milletvekili sayısı değişti! Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin çıkaracağı milletvekili sayısına dair yaptığı hesaplamayı açıkladı.

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YSK temsilcisi açıkladı: 4 ilin milletvekili sayısı değişti! Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ve Sakarya illerinin milletvekili sayılarının birer kişi artacağını belirtti.

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YSK temsilcisi açıkladı: 4 ilin milletvekili sayısı değişti! Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu

Öztürk’ün hesaplamasına göre, Bayburt ve Tunceli'nin milletvekili sayıları ise birer azalacak.

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YSK temsilcisi açıkladı: 4 ilin milletvekili sayısı değişti! Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
Öztürk, depremden etkilenen illerin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacağını kaydetti.

Mustafa Tolga Öztürk’ün hesaplamasına göre, illere göre milletvekili sayıları şöyle:

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