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Sümeyye Erdoğan Bayraktar, depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen vatandaşları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaralı vatandaşların tedavisi birçok noktada devam ediyor. İstanbul’a Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilen depremzedelerin tedavisi de burada sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da afetzedeleri hastanede Ziyaret etti.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, depremzedelerle sohbet ederken, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de ziyarette Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a eşlik ederek depremzedelere yönelik sürdürülen çalışmalara yönelik bilgi verdi.

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