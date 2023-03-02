AK Parti'den Kızılay'ın çadır satışıyla ilgili ilk açıklama! Bülent Turan: Derdiniz bağcıyı dövmek

Kızılay'ın AHBAP derneğine çadır satışıyla ilgili tartışmalar hakkında AK Parti'den ilk açıklama geldi. Partinin Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kızılay'ın bir devlet kurumu olmadığını hatırlatarak "Satsa neden satıyor, satmasa neden satmıyor denecek." dedi ardından muhalefete tepki olarak "Derdiniz başka, sizin kastınız, işiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP, İyi Parti ve HDP milletvekillerinin, depremin 3. gününde AHBAP'a çadır satan Kızılay'ı eleştirmesi üzerine, "Kızılay bir devlet kurumu değil. Keşke böyle ağır ve acılı bir günde satış yapmasaydı" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Kızılay'ın deprem felaketinin yaşandığı bölgede çadır satması tartışmaları devam etti. AK Parti ve muhalefet partileri arasında sık sık tartışma yaşandı.

"Devlet kurumu değil" hatırlatması

Muhalefetin Kızılay eleştirilerine yanıt veren Turan, "Kızılay, bir devlet kurumu değil, Kızılay, kendi tüzel kişiliği olan bir dernek" dedi.

"Kızılay, bizim; tartışalım, eleştirelim fakat 154 yıldan beri bizim kurumumuz, en zor zamanda bu milletin yanında yer almış, özel kurumumuz. En zor zamanda milletin yanında yer almış özel bir kurumumuz, 1913'te kamu yararı kararı verilmiş. Şu an eleştirdiğiniz çadır şirketi, 1954 yılında kurulmuş bugünün konuları değil.

"Satmasa 'neden satmıyor' denecek"

Satsa neden satıyor, satmasa neden satmıyor denecek. Derdiniz başka, sizin kastınız, işiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Ancak net olarak söylüyorum, keşke afet sırasında böyle bir ağır ve acılı günde hiçbir satış yapmasaydı yapılmasaydı. Daha nasıl söyleyebilirim. Satarsan ne olur, işte bugün olduğu gibi, 4 milyon kişiye 3 öğün yemek veriyorsun bu konuşulmaz, satarsan ne olur 400 bin kişiye çadır vermişsin bu konuşulmaz, böyle Meclis'i ve kamuoyunu yoran gündeme vesile olursunuz."