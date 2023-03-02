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Deprem sonrası yurtdışına kaçmak isterken yakalandı!

Deprem sonrası yurtdışına kaçmak isterken yakalandı!

Hatay’da depremde yıkılan Kartopu Apartmanı’nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

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İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Belen'de depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Dalkılıç'ın hakkında yakalama kararı çıkmadan kısa süre önce Tacikistan uçağına bindiğini belirledi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama kararı sonrası, ekipler Tacikistan yetkilileriyle görüşerek Dalkılıç'ın ülkeye alınmayıp geri gönderilmesi talebinde bulundu.

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