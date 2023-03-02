Trabzonspor'da büyük şok! Ahmet Ağaoğlu başkanlıktan istifa etti seçime gidiliyor

TRABZONSPOR geçen yılki şampiyonluğun ardından bu yıl ligde istediğini alamazken kulüp fena karıştı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki ipler koptu. Ağaoğlu'nun başkanlıktan istifa ettiği ve seçime gidileceği iddia edildi.

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Süper Lig’de bu sezon beklentilerden uzak bir görüntü sergileyen Süer Lig'in son şampiyonu Trabzonspor’da işler fena karıştı. TRT Spor'un haberine göre; Ağaoğlu istifa dilekçesini yazıp, imzaladı. Resmi kararın bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ağaoğlu istifa etti, Ertuğrul Doğan aday

Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını verdi. Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Son şampiyonun Süper Lig performansı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 38 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan bordo mavili ekip, Süper Lig’de 22 maç sonun 38 puan topladı ve 6. sırada yer aldı.

Ağaoğlu 2018 yılından bu yana başkan

Muharrem Usta’nın ardından 2018 yılında Trabzonspor Başkanı seçilen Ahmet Ağaoğlu, daha önce Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Golf Federasyonu başkanlığı da yaptı. Yaklaşık 5 yıldır bordo mavili ekibin başkanı olan Ağaoğlu, 1 Süper Lig, 2 Türkiye Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.