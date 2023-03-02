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İstifası istenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan açıklama

İstifası istenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan açıklama

Deprem sonrası yaptığı açıklamalarla tartışmaların merkezindeki isim Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay halkı geleceğinde söz sahini olmak istiyor” dedi.

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Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulundan bazı Üyeler (HAMOK) ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay'daki sivil toplum örgütü temsilcileri deprem sonrası Hatay'daki durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş “Hatay'ı yeniden kurgulayacağız. Demografik yapıyı korumamız, giden insanlarımızı geri getirmemiz lazım. Sabırla yapacağız bunu. Şehrin trafiğinin, sanayisinin ve benzeri her alanın iyi planlanması gerekiyor. Hatay'ın ruhunda turizm, gastronomi, tarih çok önemli. Bunları kapsayan projelere ihtiyacımız var. Antakya'daki binaların yüzde 80'nin yıkılacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar da Belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Çakar, 2017'den beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yaptıkları çalışmalara ilişkin yanıt alamadıklarını belirtti. "Planlama ofisi kurmak lazım. Şehrin nihai şeklini Hataylılar vermeli. Şu anda Hatay'da "Hatay Mekansal ve Kent Vizyonu Projesi" geliştiriyoruz” diye konuştu.

“Hatay şehrine sahip çıkıyor, bu şehir kendi ruhuna uygun olarak yaşamalı”

Akademik Meslek Odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Hatay'ın tarihi kimliğinin korunmasının önemine ve yeni yapılaşmanın buna göre yapılması gerektiğine dikkat çekti. Antakya ilçesindeki binaların yaklaşık yüzde 80'inin ya yıkıldığını ya da kullanılamaz olduğuna dikkat çeken kurum temsilcileri, ardı ardına yaşanan depremler sonrası az hasarlı binaların kullanılmasının da riskli olduğunu kaydetti.

Toplantının sonunda Hatay Büyükşehir Belediyesi, HAMOK ve STÖ temsilcileri; işbirliği halinde düzenli şekilde çalışacaklarını ve Hatay'ın sesini her yerde duyurmak için atılması gereken her adımı takip edeceklerini açıkladılar.

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