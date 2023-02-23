Depremzede vatandaş Lütfü Savaş'ın yüzüne söyledi! 20 yılda şehri ıslah edemedin, istifa et

HATAY Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Samandağ ve Defne ilçeleri merkezli iki depremle bir kez daha yıkıldı. Eleştirilerin odağındaki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bir depremzede tarafından istifaya çağrıldı. Savaş "Neye istifa edeyim" diye gülerek cevap verdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Defne ve Samandağ merkezli iki depremle daha yıkılan Hatay, çok büyük yara aldı. Eleştirilerin odağındaki Hatay büyükşehir belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kameralar karşısında bir kez daha istifaya davet edildi.

Kılıçdaroğlu, şehirdeki son durumu öğrenmek için Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte bölgeyi gezdi. O anlarda bir vatandaşın, Kılıçdaroğlu ve Savaş ile diyaloğu dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun yanında 'istifa edin' dedi

Depremzede vatandaş, Lütfü Savaş'a dönerek 'istifa etmesi' çağrısında bulundu. Depremzede vatandaş, "Başkanım sizden de razıydık ama rica ediyorum lütfen bir onur meselesi olarak istifa etmenizi istiyorum." dedi.

Başkan Savaş gülerek karşılık verdi

Kameralara yansıyan anlarda Lütfü Savaş ise bu çıkışa, "Niye edelim, nasıl edeceğiz?" diye gülerek karşılık verdi. Savaş'ın cevabının ardından tekrar söz alan vatandaş, Lütfü Savaş'ın 20 yıldır Hatay'ı ıslah edemediğini belirtti.

"20 yıldır Hatay'ı ıslah edemediniz"

Depremzede vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Lütfü Savaş'ı istifaya davet ettiği ifadeler şu şekilde: "İBB ülkemizin diğer ucundan güneyine kadar geliyor, burada afet koordinasyon merkezi kuruyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Defne Belediyesi ortada yok. Başkanım 20 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde, Hatay olmadan önce de Antakya ilçe belediyesinde belediye başkanlığı yaptınız. 20 yıldır bu kenti maalesef ıslah edemediniz, bu felaketi öngöremediniz. Biz sizden razıydık ama bu saatten sonra sizin yanımızdaki kıymetiniz yerinde kalsın diye istifa edin."