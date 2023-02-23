Lütfü Savaş vatandaşa böyle demişti: Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz

Kahramanmaraş depreminde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş'ın 2018'deki seçim döneminde vatandaşı azarladığı görüntüler dolaşıma sokuldu. Lütfü Savaş, 'Oy vermezseniz size hizmet yok, oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz' demişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

Hatay Büyükşehir Beledieye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa edip etmeyeceği de kamuoyunda tartışıldı.



Lütfü Savaş'ın 2018'de seçim çalışmaları kapsamında ilçelere ve köylere ziyaret gerçekleştirdiği sırada köylülere hakaret ettiği o anlar yeniden dolaşıma sokuldu.

Lütfü Savaş ziyareti sırasında, geçen seçimlerde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet yapmayacağını söyleyerek "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Niye mecburum ki? Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz" demişti.