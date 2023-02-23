Halk TV muhabirine saldırı! Elinde çekiçle üzerine yürüdü Malatya'da yaşanan o anlar kamerada

Depremde yıkımın yaşandığı Malatya'dan canlı yayın yapan Halk TV ekibinden muhabir Ferit Demir saldırıya uğradı. Elinde çekiçle muhabirin üzerine yürüyen şahıs, 'Devlet her yerde. Yalan söylüyorsunuz" diye bağırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarını takip eden Halk TV ekibi, canlı yayında bölgedeki son durumu aktardığı sırada aracıyla yoldan geçmekte olan bir vatandaşın saldırısına uğradı.

Aracından inip, elinde çekiçle Halk TV muhabiri Ferit Demir'e yönelen şahıs, "Devlet her yerde. Yalan söylüyorsunuz" diye bağırdı ve hakaretler yağdırdı.

Diğer vatandaşlar, eli çekiçli şahsı sakinleştirerek aracına bindirdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.