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Malatya'da ikinci depremde binalar böyle yıkıldı! Drone kamerası o anda havadan çekti

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7b7 şiddetindeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi drone kaldırdı. Drone havadan çekim yaparken bu kez de Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem meydana geldi. Binaların toz bulutu halinde çökmesi kameraya yansıdı...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 şiddetindeki ilk depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da hasar tespit çalışmaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi drone kaldırdı.

Drone ile Malatya havadan görüntülenirken saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi.

Bu esnada Malatya'da ilk depremde hasar gören binalardan bazılarının yıkıldığı drone havadan görüntüledi. 7,6'lık depremin başlamasıyla birlikte aynı anda binaların saniyeler içerisinde çöktüğü görüntülerde yer alıyor.

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