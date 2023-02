Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte gittiği Osmaniye'de depremle ilgili çalışmaları ve bölgedeki durumu inceledikten sonra yaptığı açıklamada açtı ağzını yumdu gözünü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Devlet nerede, Kızılay nerede" eleştirilerini hatırlatan Erdoğan, " Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Kızılay nerede diyor? Be ahlaksız, be namussuz, be adi!" diye çıkıştı.

